ΕΚΤ: Διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποφάσισε να κρατήσει σταθερά τα κύρια επιτόκιά της, καθώς ο πληθωρισμός δεν παρουσιάζει μεταβολές, παρά τις έντονες πιέσεις από την κρίση στον τομέα της ενέργειας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΚΤ, το Διοικητικό Συμβούλιο διατήρησε αμετάβλητους τους τρεις βασικούς δείκτες επιτοκίων. Η συνεχιζόμενη άνοδος στο κόστους της ενέργειας ενισχύει την πιθανότητα αύξησης του πληθωρισμού, ενώ παράλληλα απειλεί να φρενάρει την οικονομική ανάπτυξη.

Αν και οι συνέπειες του ενεργειακού σοκ γίνονται αισθητές σε ολόκληρη την οικονομία, ο δομικός πληθωρισμός παραμένει προσώρας σταθερός, χωρίς να παρατηρούνται σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς στην παρούσα φάση. Εντούτοις, η παράταση και η ένταση της ενεργειακής κρίσης, σε συνδυασμό με τις έμμεσες παρενέργειες στην αγορά, ενδέχεται να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τον πληθωρισμό και να επιβραδύνουν την ανάπτυξη.

Οι συνθήκες χρηματοδότησης έχουν γίνει πιο περιοριστικές μετά από την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλιξη που είναι πιθανόν να επηρεάσει αρνητικά τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δεσμευτεί να καθορίζει τη νομισματική πολιτική με σκοπό να διασφαλίζει ότι ο πληθωρισμός σταθεροποιείται στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να είναι σε θέση να διαχειριστεί την τρέχουσα αυξημένη αβεβαιότητα. Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση βασιζόμενη στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής.

Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 2,50%, 2,65% και 2,90% αντιστοίχως.