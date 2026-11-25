Έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ οι εργαζόμενοι σε συγκεκριμένους κλάδους εποχικής απασχόλησης.

Η ετήσια ενίσχυση κυμαίνεται από 719 έως 1.438 ευρώ και χορηγείται σε όσους καλύπτουν τα απαιτούμενα ασφαλιστικά και εργασιακά κριτήρια, με βάση κυρίως τις ημέρες ασφάλισης που πραγματοποίησαν το 2025.

Το βοήθημα αφορά, μεταξύ άλλων, εργαζόμενους στον τουρισμό και την εστίαση, οικοδόμους, δασεργάτες, καπνεργάτες, εργαζόμενους στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, μουσικούς, ηθοποιούς και τεχνικούς θεάματος. Δεν πρόκειται για παροχή που χορηγείται σε όλους τους ανέργους, ενώ η υποβολή αίτησης δεν προϋποθέτει υποχρεωτικά ότι ο ενδιαφερόμενος είναι εγγεγραμμένος άνεργος.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας «Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ» στο gov.gr, με κωδικούς TAXISnet. Εναλλακτικά, οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών έως την ίδια προθεσμία.

Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ: Τα ποσά ανά επάγγελμα

Το ποσό της παροχής υπολογίζεται με βάση το ισχύον βασικό κατώτατο ημερομίσθιο, το οποίο για τους συγκεκριμένους υπολογισμούς ορίζεται στα 41,09 ευρώ. Η ενίσχυση είναι ετήσια και δεν αποτελεί μηνιαίο επίδομα.

Οι οικοδόμοι, οι λατόμοι και οι ασβεστοποιοί δικαιούνται 1.064,12 ευρώ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Ποσό 1.006,60 ευρώ προβλέπεται για κεραμοποιούς, πλινθοποιούς, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες και εργαζόμενους της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.

Ενίσχυση 719 ευρώ προβλέπεται για μουσικούς που είναι μέλη αναγνωρισμένων επαγγελματικών σωματείων, υποδηματεργάτες, χειριστές μηχανημάτων έργων, ηθοποιούς, τεχνικούς κινηματογράφου και τηλεόρασης, εργαζόμενους στον τουρισμό και την εστίαση, καθώς και ταξιθέτες, χορευτές και άλλες επιλέξιμες ειδικότητες θεάματος.

Το υψηλότερο ποσό, 1.438 ευρώ, αφορά τους σμυριδεργάτες. Η συγκεκριμένη ενίσχυση δεν καταβάλλεται οριζόντια σε κάθε εποχικά εργαζόμενο, καθώς συνδέεται με τον επαγγελματικό κλάδο και τις ειδικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Πόσα ένσημα χρειάζονται για το επίδομα ΔΥΠΑ

Κεντρικό κριτήριο για την έγκριση της αίτησης είναι οι ημέρες ασφάλισης που συγκέντρωσε ο ενδιαφερόμενος το 2025 στον κλάδο για τον οποίο ζητά το ειδικό εποχικό βοήθημα.

Για οικοδόμους, λατόμους και ασβεστοποιούς απαιτούνται από 95 έως 210 ημέρες ασφάλισης, με ειδικό τρόπο υπολογισμού. Στο όριο αυτό συνυπολογίζονται η προσαύξηση 20% και οι αναλογούσες ημέρες άδειας. Έτσι, το εύρος των 95 έως 210 ασφαλιστικών ημερών αντιστοιχεί περίπου σε 73 έως 163 πραγματικές ημέρες εργασίας.

Οι κεραμοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, μουσικοί, ηθοποιοί και τεχνικοί θεάματος πρέπει να έχουν από 50 έως 210 ημέρες ασφάλισης το 2025.

Για τους εργαζόμενους στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη το όριο κυμαίνεται από 50 έως 230 ημέρες ασφάλισης. Οι χειριστές μηχανημάτων έργων χρειάζονται από 70 έως 210 ημέρες, ενώ οι σμυριδεργάτες από 50 έως 240 ημέρες.

Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση πρέπει να έχουν τουλάχιστον 75 ημέρες ασφάλισης. Παράλληλα, προβλέπεται περιορισμός για το τελευταίο τρίμηνο του 2025: από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου δεν πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 50 ημέρες ασφάλισης.

Οι πρόσθετες όροι για τους δικαιούχους

Η κάλυψη του ελάχιστου αριθμού ενσήμων δεν εξασφαλίζει από μόνη της την καταβολή της παροχής. Για τις περισσότερες κατηγορίες, οι συνολικές ημέρες ασφάλισης σε όλους τους κλάδους μέσα στο 2025 δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 240. Εξαίρεση αποτελούν οι οικοδόμοι.

Επιπλέον, οι ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους δεν μπορούν να είναι περισσότερες από τις ημέρες ασφάλισης στο εποχικό επάγγελμα για το οποίο κατατίθεται η αίτηση.

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει επίσης να διατηρεί την επαγγελματική ιδιότητα στον σχετικό κλάδο κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος, δηλαδή από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2026. Η προϋπόθεση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται από ενεργή εργασιακή σχέση, από πρόσφατες ασφαλιστικές ημέρες στον κλάδο ή, όπου προβλέπεται, από δελτίο ανεργίας που εκδόθηκε μετά τη λήξη απασχόλησης στη συγκεκριμένη ειδικότητα.

Για όλες τις κατηγορίες, πλην των οικοδόμων, απαιτείται ο δικαιούχος να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Εποχικό βοήθημα και τακτικό επίδομα ανεργίας

Οι εργαζόμενοι που θεμελιώνουν δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά το διάστημα καταβολής του ειδικού εποχικού βοηθήματος δεν μπορούν, κατά κανόνα, να λάβουν και τις δύο παροχές. Για τους οικοδόμους ισχύουν ειδικές διατάξεις.

Η ΔΥΠΑ προβλέπει επίσης ότι, εάν έχει ήδη θεμελιωθεί δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας και η επιδότηση λήγει ή αναστέλλεται μέσα στην περίοδο καταβολής του εποχικού βοηθήματος, μπορεί να γίνει συμψηφισμός των ποσών.

Επομένως, εργαζόμενοι στον τουρισμό ή την εστίαση που ολοκλήρωσαν την καλοκαιρινή τους απασχόληση δεν δικαιούνται αυτομάτως ταυτόχρονα το εποχικό βοήθημα και την τακτική επιδότηση ανεργίας. Η δυνατότητα χορήγησης εξετάζεται με βάση τα ασφαλιστικά δεδομένα και τους ειδικούς όρους κάθε περίπτωσης.

Δικαιολογητικά και έλεγχος από τη ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ αναζητά αυτεπάγγελτα μεγάλο μέρος των ασφαλιστικών πληροφοριών μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων. Ωστόσο, ορισμένες επαγγελματικές κατηγορίες ενδέχεται να χρειαστεί να προσκομίσουν πρόσθετα στοιχεία.

Μουσικοί, χορευτές και ορισμένοι τεχνικοί θεαμάτων μπορεί να κληθούν να αποδείξουν ότι συμμετέχουν στο αρμόδιο επαγγελματικό ή κλαδικό σωματείο. Ανάλογα με την ειδικότητα, μπορεί να ζητηθούν δικαιολογητικά που αφορούν την απασχόληση, την ασφαλιστική κατάσταση ή άλλες ειδικές επαγγελματικές προϋποθέσεις.

Αν κάποιο απαιτούμενο έγγραφο δεν είναι δυνατό να ανακτηθεί ηλεκτρονικά, πρέπει να κατατεθεί πριν από την έκδοση της απόφασης για την αίτηση.

Πώς καταβάλλεται το επίδομα έως 1.438 ευρώ

Το ειδικό εποχικό βοήθημα καταβάλλεται μέσω προπληρωμένης κάρτας κοινωνικών παροχών. Με βάση τους ισχύοντες κανόνες, ο δικαιούχος μπορεί να αναλάβει σε μετρητά έως το 50% του ποσού, ενώ το υπόλοιπο χρησιμοποιείται για πληρωμές με την κάρτα.

Για βοήθημα 719 ευρώ, το ανώτατο ποσό ανάληψης φτάνει στα 359,50 ευρώ. Στην περίπτωση ενίσχυσης 1.064,12 ευρώ, ο δικαιούχος μπορεί να αναλάβει έως 532,06 ευρώ. Ισχύουν οι νόμιμες εξαιρέσεις από το σύστημα της προπληρωμένης κάρτας.

Δεν υπάρχει ενιαία και προκαθορισμένη ημερομηνία πληρωμής για όλους τους δικαιούχους. Η πίστωση των χρημάτων γίνεται μετά τον έλεγχο των προϋποθέσεων από τη ΔΥΠΑ και την έκδοση της σχετικής διοικητικής απόφασης.