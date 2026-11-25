Η πέμπτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21 για το 2026 αναμένεται να καταβληθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Η πληρωμή αφορά δικαιούχους των οποίων η αίτηση έχει υποβληθεί οριστικά και έχει εγκριθεί από τον ΟΠΕΚΑ.

Το ποσό που θα λάβει κάθε οικογένεια καθορίζεται από δύο βασικά κριτήρια: το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2025 και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Ποιοι εντάσσονται στην πληρωμή του Α21

Στην καταβολή της πέμπτης δόσης περιλαμβάνονται οι γονείς και οι οικογένειες που έχουν ολοκληρώσει οριστικά την αίτηση Α21 για το 2026 και η αίτησή τους έχει λάβει έγκριση.

Η πλατφόρμα αιτήσεων έκλεισε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 18:00, ώστε να γίνει η εκκαθάριση των στοιχείων και να προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής.

Αιτήσεις που είχαν παραμείνει σε προσωρινή αποθήκευση, χωρίς οριστική υποβολή, δεν θεωρούνται έγκυρες. Κατά συνέπεια, δεν εντάσσονται στην πληρωμή της 30ής Νοεμβρίου.

Επίδομα παιδιού Α21: Τα ποσά ανά παιδί

Το επίδομα παιδιού διαφοροποιείται ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία κάθε οικογένειας και τον αριθμό των παιδιών που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη.

Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, η μηνιαία ενίσχυση διαμορφώνεται από 28 έως 70 ευρώ για κάθε παιδί.

Για το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο, το ποσό είναι διπλάσιο και κυμαίνεται από 56 έως 140 ευρώ τον μήνα ανά παιδί.

Τα στοιχεία φοίτησης που απαιτούνται στην αίτηση Α21

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα παιδιά που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο. Στην αίτηση Α21 πρέπει να έχουν καταχωριστεί ορθά τα στοιχεία της σχολικής φοίτησης.

Οι γονείς χρειάζεται να ελέγχουν ότι έχουν δηλωθεί η σχολική μονάδα, η τάξη του μαθητή και ο αριθμός μητρώου του μαθητή.