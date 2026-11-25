Οικονομική ανάσα στους επαγγελματίες της ελληνικής αλιείας, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους, επιχειρεί να δώσει το νέο πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων, συνολικού ύψους 10,5 εκατ. ευρώ, που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το μέτρο αποσκοπεί στην κάλυψη του πρόσθετου κόστους καυσίμων που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή, επιβαρύνοντας το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Οι ενισχύσεις θα δοθούν με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, με το ανώτατο ποσό να ανέρχεται στις 50.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

Το νέο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων αφορά:

Ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών παράκτιας αλιείας

Ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών αλιείας σε εσωτερικά ύδατα

Ιδιοκτήτες σκαφών που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας

Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκονται οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Ποιες δαπάνες καλύπτονται

Η οικονομική ενίσχυση αφορά το πρόσθετο κόστος για αγορές καυσίμων που πραγματοποιήθηκαν κατά το επτάμηνο από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο του 2026.

Το καθεστώς ενισχύσεων θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η έγκριση του ελληνικού προγράμματος εντάσσεται στο Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για την κρίση στη Μέση Ανατολή (METSAF), το οποίο υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Απριλίου 2026.

Η Κομισιόν έκρινε ότι το ελληνικό μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για τη στήριξη της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας και συμβατό με τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.