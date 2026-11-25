Οι τιμές των οικοδομικών υλικών συνέχισαν να αυξάνονται με υψηλό ρυθμό τον Οκτώβριο του 2026, επιβαρύνοντας το κόστος κατασκευής νέων κατοικιών.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών ενισχύθηκε κατά 5,9% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Η ετήσια μεταβολή του Οκτωβρίου είναι αισθητά υψηλότερη από την αύξηση 2% που είχε καταγραφεί κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του 2025 με το 2024. Τα δεδομένα δείχνουν επιτάχυνση της ανατίμησης στα υλικά που χρησιμοποιούνται για την ανέγερση νέων κατοικιών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΣΤΑΤ

Αύξηση 0,4% σε έναν μήνα

Σε μηνιαία βάση, ο γενικός δείκτης αυξήθηκε κατά 0,4% τον Οκτώβριο του 2026 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Η μεταβολή αυτή ήταν επίσης υψηλότερη από την αντίστοιχη αύξηση 0,1% που είχε σημειωθεί στη σύγκριση των ίδιων μηνών του 2025. Η εξέλιξη αποτυπώνει ότι η άνοδος στο κόστος των οικοδομικών υλικών συνεχίστηκε και μέσα σε έναν μήνα.

Ρεύμα, τούβλα και χάλκινοι αγωγοί

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις επιμέρους κατηγορίες υλικών ήταν διψήφιες. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή καταγράφει έντονη άνοδο στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, των τούβλων και των χάλκινων αγωγών.

Οι συγκεκριμένες κατηγορίες συνδέονται άμεσα με τις εργασίες κατασκευής και τη λειτουργία των εργοταξίων, ενώ η ανατίμησή τους ενισχύει τη συνολική πίεση στο κόστος κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών.

Πηγή Φωτογραφιών: ΕΛΣΤΑΤ