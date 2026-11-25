Νωρίτερα, λόγω των εορτών, αλλά και με αυξημένα ποσά αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου 2027, δίνοντας οικονομική ανάσα σε εκατομμύρια συνταξιούχους. Επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής είναι η 21η και η 22α Δεκεμβρίου, χωρίς ωστόσο να έχουν υπάρξει ακόμη επίσημες ανακοινώσεις από τον e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες:

* Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου: Οι συνταξιούχοι ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, οι νέοι συνταξιούχοι μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 και οι δικαιούχοι επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα. * Τρίτη 22 Δεκεμβρίου: Οι συνταξιούχοι ΙΚΑ, ΝΑΤ, Δημοσίου και των υπόλοιπων πρώην Ταμείων μισθωτών.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι συγκεκριμένες ημερομηνίες, τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Παρασκευής 18 Δεκεμβρίου και της Δευτέρας 21 Δεκεμβρίου, αντίστοιχα.

Οι συντάξεις Ιανουαρίου θα είναι αυξημένες. Η αύξηση εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 2,8% και 3%.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους που διατηρούν θετική προσωπική διαφορά. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, η ετήσια αύξηση δεν θα συμψηφίζεται πλέον με την προσωπική διαφορά, με αποτέλεσμα και οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι να λαμβάνουν ολόκληρη την προβλεπόμενη αύξηση.