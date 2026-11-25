Ψάχνουν προσφορές με το ΑΙ

Με συγκρατημένο προϋπολογισμό, προσεκτικές επιλογές και μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό προσφορών προετοιμάζονται οι Έλληνες καταναλωτές για τις φετινές γιορτές.

Σύμφωνα με την καταναλωτική έρευνα EY Future Consumer Index Ελλάδα 2026, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την MRB και την Choose, το 63% των καταναλωτών σκοπεύει να ξοδέψει τα ίδια χρήματα με πέρυσι, το 24% λιγότερα και μόλις το 9% περισσότερα, έναντι 13% το 2025.

Πόσα χρήματα θα διαθέσουν

Επτά στους δέκα καταναλωτές σχεδιάζουν να διαθέσουν για τις εορταστικές αγορές τους από 100 έως 500 ευρώ. Συγκεκριμένα:

Το 16% θα ξοδέψει λιγότερα από 100 ευρώ.

Το 42% από 100 έως 250 ευρώ.

Το 28% από 250 έως 500 ευρώ.

Μόλις το 2% θα ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ

Στην κορυφή των αγοραστικών προτεραιοτήτων βρίσκονται τα τρόφιμα και τα ποτά (64%), ακολουθούν τα ρούχα και τα αξεσουάρ (53%), τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς (31%), η διασκέδαση και οι ταξιδιωτικές εμπειρίες (29%), οι ηλεκτρονικές συσκευές (24%) και τα παιχνίδια (21%).

Κυνήγι προσφορών και γιορτές στο σπίτι

Η χαμηλότερη τιμή και οι προσφορές αποτελούν βασικό κριτήριο επιλογής για το 60% των καταναλωτών. Ακολουθούν η εμπιστοσύνη στο προϊόν και στο κατάστημα (41%) και η ποιότητα (37%), ενώ η πολυτέλεια ενδιαφέρει μόλις το 7%.

Περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές (55%) σχεδιάζουν να περάσουν τις γιορτές στο σπίτι με συγγενείς και φίλους, ενώ περιορίζονται και οι δαπάνες για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό, καθώς μόλις το 15% προτίθεται να διαθέσει χρήματα για αυτόν, έναντι 20% πέρυσι.

Με το ΑΙ στο πλευρό τους!

Παρά την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, το 51% των καταναλωτών προτίθεται να πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των αγορών του στα φυσικά καταστήματα.

Ωστόσο, ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης στις καταναλωτικές συνήθειες. Το 66% έχει ήδη χρησιμοποιήσει ή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει εργαλεία AI για τις αγορές του, κυρίως για:

Σύγκριση προϊόντων και τιμών (57%)

Εντοπισμό προσφορών (48%)

Αναζήτηση ιδεών για δώρα (41%)

Τα ευρήματα της έρευνας σκιαγραφούν έναν πιο απαιτητικό και ενημερωμένο καταναλωτή, ο οποίος, χωρίς να αυξάνει τον προϋπολογισμό του, αναζητά τρόπους να εξασφαλίσει μεγαλύτερη αξία για κάθε ευρώ που ξοδεύει.