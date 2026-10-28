Προϋπολογισμός 2027: Ποια παιδιά μπαίνουν στον «κουμπαρά» των 77.000 ευρώ

Τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 και το 2026, αλλά και όσα θα γεννηθούν από το 2027 και μετά, περιλαμβάνονται στους δυνητικούς δικαιούχους του νέου επενδυτικού «κουμπαρά», που σχεδιάζεται να ενεργοποιηθεί στις αρχές του 2027. Η βασική προϋπόθεση είναι το παιδί να μην έχει συμπληρώσει το δεύτερο έτος της ηλικίας του κατά την υποβολή της αίτησης. Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς παιδιών που γεννήθηκαν το 2025 θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τις ημερομηνίες, καθώς η δυνατότητα συμμετοχής θα εξαρτηθεί από το πότε θα ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα και πότε θα ανοίξουν τον λογαριασμό.

Πώς θα διπλασιάζονται οι καταθέσεις

Ο μηχανισμός προβλέπει ότι το Δημόσιο θα προσθέτει ένα ευρώ για κάθε ευρώ που αποταμιεύει η οικογένεια, με ανώτατη κρατική συμμετοχή 1.200 ευρώ ετησίως.

Για παράδειγμα:

* 25 ευρώ τον μήνα: 300 ευρώ από την οικογένεια και 300 ευρώ από το κράτος ετησίως. * 50 ευρώ τον μήνα: 600 ευρώ από την οικογένεια και 600 ευρώ από το κράτος. * 100 ευρώ τον μήνα: 1.200 ευρώ από την οικογένεια και 1.200 ευρώ από το κράτος.

Το ανώτατο ποσό της κρατικής ενίσχυσης προβλέπεται να αυξάνεται κατά 10% κάθε πενταετία.

Πώς μπορεί να συγκεντρωθούν 77.000 ευρώ

Σύμφωνα με τα επίσημα ενδεικτικά παραδείγματα, με συστηματικές καταβολές και υποθετική μέση ετήσια επενδυτική απόδοση 3%, το κεφάλαιο μπορεί να φτάσει περίπου τις 64.000 ευρώ στην ενηλικίωση. Με απόδοση 5%, το ποσό μπορεί να προσεγγίσει τις 77.000 ευρώ. Οι αποδόσεις αυτές δεν είναι εγγυημένες, καθώς τα χρήματα θα τοποθετούνται σε επενδυτικά προϊόντα. Το κεφάλαιο θα παραμένει, κατά κανόνα, δεσμευμένο μέχρι την ηλικία των 18 ετών, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Οι τελικές διαδικασίες συμμετοχής και η ακριβής ημερομηνία ενεργοποίησης αναμένεται να αποσαφηνιστούν με την εφαρμογή του προγράμματος.