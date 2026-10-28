Αγροτικό πετρέλαιο: Έως 508 ευρώ λιγότερα στα 1.000 λίτρα από την 1η Νοεμβρίου

Πώς θα γίνεται η έκπτωση

Αλλάζει από την 1η Νοεμβρίου 2026 ο τρόπος με τον οποίο οι αγρότες θα προμηθεύονται πετρέλαιο κίνησης, καθώς η φορολογική ελάφρυνση θα εφαρμόζεται πλέον απευθείας κατά τον ανεφοδιασμό, χωρίς να χρειάζεται να προκαταβάλουν τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και να περιμένουν την επιστροφή του.

Η συνολική μείωση θα φτάνει τα 50,84 λεπτά ανά λίτρο, για συναλλαγές με συντελεστή ΦΠΑ 24%, και θα πραγματοποιείται μέσω της νέας ψηφιακής εφαρμογής myDiesel της ΑΑΔΕ.

Πόσα χρήματα εξοικονομούν οι αγρότες

Η ελάφρυνση προκύπτει από την απαλλαγή των 41 λεπτών ανά λίτρο που αντιστοιχούν στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, καθώς και των 9,84 λεπτών του αναλογούντος ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, για επιλέξιμες ποσότητες πετρελαίου:

* 200 λίτρα: Μείωση 101,68 ευρώ. * 500 λίτρα: Μείωση 254,20 ευρώ. * 1.000 λίτρα: Μείωση 508,40 ευρώ. * 2.000 λίτρα: Μείωση 1.016,80 ευρώ. * 3.000 λίτρα: Μείωση 1.525,20 ευρώ.

Τα ποσά ισχύουν εφόσον οι αγορές καλύπτονται από τα προβλεπόμενα όρια κατανάλωσης του δικαιούχου.

Πώς θα λειτουργεί το myDiesel

Ο αγρότης θα συνδέεται στην εφαρμογή με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet και θα εκδίδει ψηφιακό κουπόνι με μοναδικό αριθμό και κωδικό QR.

Στο πρατήριο, ο υπάλληλος θα σαρώνει τον κωδικό και το σύστημα θα ελέγχει αυτόματα εάν ο αγρότης είναι δικαιούχος και πόσα λίτρα διαθέτει ακόμη.

Η έκπτωση θα εφαρμόζεται στο παραστατικό αγοράς, ενώ το διαθέσιμο υπόλοιπο θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Στο νέο σύστημα εντάσσονται οι επιλέξιμοι επαγγελματίες και νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες, με βάση τα στοιχεία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ.

Παράλληλα, το ανώτατο όριο επιλέξιμης ποσότητας πετρελαίου αυξάνεται από το 150% στο 200% της προβλεπόμενης κατανάλωσης.

Η νέα διαδικασία αντικαθιστά το προηγούμενο σύστημα επιστροφής του φόρου, περιορίζοντας την ανάγκη των αγροτών να δεσμεύουν κεφάλαια μέχρι να εισπράξουν την ενίσχυση.