ΑΑΔΕ: «Ανώμαλη Προσγείωση» για εταιρείες ελικοπτέρων

Σαρωτικούς ελέγχους σε εταιρείες που εκμεταλλεύονται ελικόπτερα στη νησιωτική Ελλάδα πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ, μετά από δημοσιεύματα για προσγειώσεις σε μη αδειοδοτημένους χώρους. Η επιχείρηση, με την χαρακτηριστική ονομασία «Ανώμαλη Προσγείωση», έχει ήδη αποκαλύψει σημαντικές φορολογικές παραβάσεις.

Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ συνδύασαν στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με δεδομένα από τα ψηφιακά συστήματα της ΑΑΔΕ, ενώ ζήτησαν διοικητική συνδρομή και από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρώτη υπόθεση αφορά ελικόπτερο ελληνικού νηολογίου που προσγειώθηκε πρόσφατα σε νησί των Κυκλάδων. Το ελικόπτερο ανήκει σε κυπριακή εταιρεία, εμφανίζεται να έχει μισθωθεί στην Ελλάδα από μη κερδοσκοπικό σωματείο, ενώ την εκμετάλλευσή του έχει άλλη εταιρεία, με έδρα σε αεροδρόμιο της Αττικής.

Οι διασταυρώσεις έδειξαν αναντιστοιχία ανάμεσα στην πραγματική χρήση του ελικοπτέρου, το οποίο μισθωνόταν σε τρίτους, και στην έκδοση των αντίστοιχων φορολογικών παραστατικών. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι φορολογικές παραβάσεις που έχουν ήδη διαπιστωθεί ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ, ενώ διερευνάται περαιτέρω το ύψος της φοροδιαφυγής και των προστίμων.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και δεύτερη υπόθεση, αυτή τη φορά με ελικόπτερο αυστριακού νηολογίου που προσγειώθηκε σε νησί του Αργοσαρωνικού. Ανήκει σε αυστριακή εταιρεία και εκμεταλλεύεται από νομικό πρόσωπο με έδρα την Αττική. Μόνο για τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών, η συγκεκριμένη εταιρεία απέκρυψε ΦΠΑ 25.000 ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται και επεκτείνεται στις συναλλαγές, τις συμβάσεις και τις οικονομικές σχέσεις των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων σε Ελλάδα και εξωτερικό, προκειμένου να αποτυπωθεί το συνολικό ύψος των φορολογικών παραβάσεων.