Το δώρο Χριστουγέννων της ΔΥΠΑ δικαιούνται χιλιάδες επιδοτούμενοι άνεργοι για το 2026, με την καταβολή να γίνεται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση.

Η ακριβής ημερομηνία πληρωμής δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, αλλά αναμένεται να γίνει γνωστή από τον οργανισμό τις επόμενες ημέρες.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το δώρο Χριστουγέννων αφορά όσους έλαβαν τακτικό επίδομα ανεργίας για τουλάχιστον έναν πλήρη μήνα, μέσα στο διάστημα από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου.

Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έναν ολόκληρο μήνα επιδότησης κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Το ποσό που θα λάβουν δεν είναι ίδιο για όλους, καθώς υπολογίζεται με βάση τη διάρκεια της επιδότησης.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Για κάθε πλήρη μήνα κατά τον οποίο ένας άνεργος λάμβανε επίδομα, αντιστοιχούν τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας ως δώρο Χριστουγέννων.

Αυτό σημαίνει ότι το τελικό ποσό διαμορφώνεται ανάλογα με τους μήνες επιδότησης από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο. Όσοι έλαβαν τακτικό επίδομα ανεργίας και τους οκτώ μήνες του συγκεκριμένου διαστήματος δικαιούνται ολόκληρο το δώρο.

Στην περίπτωση αυτή, το πλήρες ποσό αντιστοιχεί σε 25 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Πώς μπορούν να ελέγξουν οι δικαιούχοι τα στοιχεία τους

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα στοιχεία της επιδότησής τους μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία χρειάζονται οι προσωπικοί κωδικοί Taxisnet. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ελέγξουν τη διάρκεια της επιδότησής τους και να υπολογίσουν σε ποια κατηγορία δικαιούχων ανήκουν.