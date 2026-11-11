Nations League: Πρώτη προπόνηση της γαλανόλευκης εν όψει Ολλανδίας και Σερβίας

Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της στη φάση των ομίλων του Nations League μπαίνει η Εθνική Ελλάδας, η οποία πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση ενόψει των δύο κρίσιμων αναμετρήσεων που ακολουθούν.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δοκιμάζεται στις 13 Νοεμβρίου εκτός έδρας κόντρα στην Ολλανδία, ενώ στις 16 του ίδιου μήνα θα φιλοξενήσει τη Σερβία στο στάδιο του Βόλου. Η «γαλανόλευκη» θέλει να κεφαλαιοποιήσει τη θετική βαθμολογική συγκομιδή των πρώτων τεσσάρων αγωνιστικών και να κλείσει με τον ιδανικότερο τρόπο τις εμφανίσεις της στη διοργάνωση.

Στην πρώτη συγκέντρωση, η οποία διεξήχθη υπό βροχή, ο ομοσπονδιακός τεχνικός μοίρασε τους ποδοσφαιριστές σε δύο γκρουπ. Όσοι είχαν γεμάτο χρόνο συμμετοχής με τους συλλόγους τους το Σαββατοκύριακο ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ οι υπόλοιποι διεθνείς γυμνάστηκαν σε κανονικούς ρυθμούς.

Το μοναδικό «αγκάθι» για το τεχνικό επιτελείο ακούει στο όνομα του Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο έμπειρος μέσος ταλαιπωρείται από διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική και ξεκίνησε ήδη θεραπείες, μένοντας εκτός προπόνησης. Η κατάσταση του διεθνούς χαφ θα εξετάζεται μέρα με τη μέρα, ώστε να διαπιστωθεί αν θα προλάβει να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του για το προσεχές ματς της Παρασκευής με τους Ολλανδούς.