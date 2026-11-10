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Γιοβάνοβιτς: «Τεράστια σημασία να ανταποκριθούμε στα δύο τελευταία παιχνίδια»

UEFA NATIONS LEAGUE
10/11/2026 19:18

Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις, αντιμετωπίζοντας την Ολλανδία και τη Σερβία για την 5η και την τελευταία αγωνιστική του UEFA Nations League.«Ναι, μας έμειναν αυτά τα δύο τελευταία παιχνίδια στον όμιλο τόνισε ο  Ιβάν Γιοβάνοβιτς , με την Ολλανδία έξω και τη Σερβία μέσα. Μετά από τα παιχνίδια του πρώτου γύρου, τα τέσσερα παιχνίδια, νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή βαθμολογική θέση. Όμως έχει τεράστια σημασία να ανταποκριθούμε πολύ καλά και στα τελευταία δύο παιχνίδια.

 

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