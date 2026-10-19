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Ζημιές 7,7 δις δολαρίων έχουν υποστεί οι ουκρανικές επιχειρήσεις από τις ρωσικές επιθέσεις

ΔΙΕΘΝΗ
19/10/2026 15:29
Ζημιές 7,7 δις δολαρίων έχουν υποστεί οι ουκρανικές επιχειρήσεις από τις ρωσικές επιθέσεις
AP Photo/ Andrii Marienko

Βαρύ είναι το οικονομικό πλήγμα που έχουν υποστεί οι ουκρανικές επιχειρήσεις από τις ρωσικές επιθέσεις μέσα στο 2026. Οι άμεσες ζημιές υπολογίζονται σε 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Ουκρανίας, Σέρχι Κορέτσκι.

Σε συνέντευξή του στο BBC News Ukraine, που δημοσιεύθηκε σήμερα, ο Ουκρανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές σε επιχειρηματικές υποδομές.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το πλήγμα στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις. Περισσότερα από ένα εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικών χώρων έχουν καταστραφεί, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις σε τέτοιου είδους υποδομές.

Οι καταστροφές επιβαρύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα της χώρας, με τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου να παραμένουν σημαντικές.

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