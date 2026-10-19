Υεμένη: 30 νεκροί από βαλλιστικούς πυραύλους σε στρατόπεδο

Τουλάχιστον 30 στρατιώτες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 24 τραυματίστηκαν, όταν οι Χούθι εξαπέλυσαν επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους κατά στρατοπέδου στη νότια Υεμένη.

Στόχος ήταν το στρατόπεδο «αλ-Άλαμ», στην επαρχία Σάμπγουα, που χρησιμοποιείται από δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας.

Η επίθεση συγκαταλέγεται στις πλέον φονικές της πρόσφατης κλιμάκωσης των συγκρούσεων. Τα περισσότερα θύματα ήταν νεοσύλλεκτοι, σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι που έδωσαν στοιχεία για τις απώλειες πρόσκεινται στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης και μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν άδεια να ενημερώσουν τα μέσα ενημέρωσης.

Οι τρεις πύραυλοι και η επιβεβαίωση του στρατού

Ο συνταγματάρχης Ματζέντ αλ-Ναζίλι, εκπρόσωπος του στρατού της Υεμένης, επιβεβαίωσε ότι οι Χούθι εκτόξευσαν τρεις βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον κέντρου εκπαίδευσης της αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας.

Ο αλ-Ναζίλι δεν σχολίασε τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών. Από την πλευρά του, το πρακτορείο SABA, που ελέγχεται από τους Χούθι, μετέδωσε ότι η επιχείρηση των ανταρτών προκάλεσε δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, χωρίς να δώσει περαιτέρω στοιχεία.

Η στρατηγική θέση του στρατοπέδου στη Σάμπγουα

Το στρατόπεδο «αλ-Άλαμ» βρίσκεται στην περιφέρεια Τζαρντάν, βόρεια της Ατάκ, πρωτεύουσας της επαρχίας Σάμπγουα. Στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν από πολιτοφυλακή που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η εγκατάσταση βρίσκεται πάνω στη διαδρομή προς την επαρχία Μαρίμπ, η οποία ελέγχεται από την κυβέρνηση της Υεμένης. Η περιοχή έχει ιδιαίτερη σημασία για τις γραμμές ανεφοδιασμού των κυβερνητικών δυνάμεων.