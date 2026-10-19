Γάζα: Ελλείψει μέσων, το WFP θα στερήσει από 500.000 Παλαιστίνιους την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχει κάθε μήνα

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) του ΟΗΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι λόγω έλλειψης πόρων θα πρέπει να μειώσει τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις του στη Γάζα, μειώνοντας κατά 500.000 τον αριθμό των ανθρώπων που θα λαμβάνουν βοήθεια κάθε μήνα, ενώ απηύθυνε παράλληλα έκκληση στον κόσμο να μην αποστρέψει το βλέμμα του από το παλαιστινιακό αυτό έδαφος που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο.

Δραματικές παραμένουν οι συνθήκες διαβίωσης για τον πληθυσμό στη Λωρίδα της Γάζας, παρά τη συμπλήρωση σχεδόν ενός έτους από την εφαρμογή της εκεχειρίας, η οποία έθεσε προσωρινό τέλος στις εχθροπραξίες που πυροδοτήθηκαν μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023. Σε δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), ο διευθυντής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, Σον Χιουζ, υπογράμμισε ότι οι οικογένειες στον θύλακα εξακολουθούν να βιώνουν μια ακραία ανθρωπιστική κρίση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Χιουζ από τα γραφεία της υπηρεσίας στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, περίπου 1,4 εκατομμύριο άνθρωποι—σε συνολικό πληθυσμό 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων—βρίσκονται αντιμέτωποι με οξεία επισιτιστική ανασφάλεια, εξαρτώμενοι αποκλειστικά από τη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια για την επιβίωσή τους.

Έκτοτε, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα παρείχε κάθε μήνα «βοήθεια σε περίπου 1,6 εκατομμύριο ανθρώπους υπό τη μορφή πακέτου τροφίμων, σιτάλευρου, ψωμιού, ζεστών γευμάτων, θρεπτικής υποστήριξης, σχολικών κολατσιών και χρηματικής βοήθειας», διευκρινίζει το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα σε ανακοίνωσή του.

Ωστόσο «ελλείψεις χρηματοδότησης» το εμποδίζουν πλέον να «διατηρήσει αυτό το επίπεδο υποστήριξης». Το WFP δηλώνει ως εκ τούτου ότι «αναγκάζεται» να μειώσει την επισιτιστική βοήθεια «κατά περίπου ένα τρίτο», το οποίο σημαίνει ότι «μισό εκατομμύριο άνθρωποι θα χάσουν την πρόσβαση σε ουσιαστική βοήθεια».

«Είναι επιλογές που πρέπει να κάνουμε για να εγγυηθούμε ότι οι πόροι μας θα ωφελήσουν τους πιο ευάλωτους ανθρώπους και ότι θα διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο”, εξήγησε ο Σον Χιουζ.

—Μειωμένες μερίδες—

Εφεξής, 1,1 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι από τους πιο ευάλωτους θα λαμβάνουν κάθε μήνα επισιτιστική και οικονομική βοήθεια, έναντι 1,6 εκατομμυρίου προηγουμένως.

Παράλληλα με αυτήν τη μείωση του αριθμού των δικαιούχων, το WFP σημείωσε ότι οφείλει επίσης να μειώσει κατά το ήμισυ τις μερίδες που διανέμει.

«Οι οικογένειες που λαμβάνουν επισιτιστική βοήθεια δεν θα λαμβάνουν πλέον πάνω από ένα πακέτο τροφίμων (αντί για δύο), όπως και ένα σακί με αλεύρι σίτου μικρότερου μεγέθους», διευκρίνισε η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ. Ο αριθμός των ζεστών γευμάτων που σερβίρονται καθημερινά θα μειωθεί επίσης από 250.000 σε 150.000.

Τα χρηματικά εμβάσματα, που επιτρέπουν στους κατοίκους να αγοράζουν τρόφιμα στα καταστήματα, αναθεωρήθηκαν επίσης προς τα κάτω.

Σε σημαντικές περικοπές των προγραμμάτων στήριξης στα παλαιστινιακά εδάφη αναγκάζεται να προχωρήσει το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) του ΟΗΕ, εξαιτίας της ραγδαίας μείωσης των διαθέσιμων οικονομικών του πόρων. Η υπηρεσία, η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε εθελοντικές συνεισφορές κρατών-μελών και ιδιωτικές δωρεές, ανακοίνωσε ότι για το τρέχον έτος (2026) οι χρηματοδοτήσεις που έλαβε για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις υποχώρησαν κάτω από το μισό σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του WFP, απαιτούνται επειγόντως 450 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ) προκειμένου να διατηρηθούν οι βασικές του δραστηριότητες στη Λωρίδα της Γάζας και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη για το επόμενο εξάμηνο.

Η οικονομική αυτή στενότητα έχει ήδη μεταφραστεί σε οδυνηρές περικοπές για τους ντόπιους πληθυσμούς. Τον περασμένο Ιούλιο, το WFP μείωσε το ύψος των χρηματικών επιδομάτων που χορηγούσε σε 75.000 οικογένειες από τα 1.250 σέκελ (περίπου 360 ευρώ) στα 750 σέκελ (περίπου 216 ευρώ). Παράλληλα, στις αρχές Σεπτεμβρίου, η υπηρεσία προχώρησε στην υποδιαίρεση της βοήθειας στη Δυτική Όχθη, μειώνοντας στο μισό τον αριθμό των δικαιούχων—από 400.000 σε 200.000 ανθρώπους.

Ο διευθυντής του WFP για την περιοχή, Σον Χιουζ, απηύθυνε δραματική έκκληση στη διεθνή κοινότητα να μην αποστρέψει το βλέμμα της από την κρίση. Υπογράμμισε ότι αυτή είναι η στιγμή που ο κόσμος πρέπει να δεσμευτεί έμπρακτα για τη στήριξη των πολιτών, ώστε να δημιουργηθούν οι βάσεις για την μελλοντική ανοικοδόμηση και την αποκατάσταση των μέσων διαβίωσής τους. Η υπηρεσία του ΟΗΕ προειδοποιεί μάλιστα ότι οι περικοπές αυτές εφαρμόζονται σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη συγκυρία, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας και οι όποιες πρόσφατες, μικρές βελτιώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια παραμένουν εξαιρετικά μετέωρες.