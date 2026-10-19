Μπρονξ: 68χρονος πυροβόλησε τη σύντροφό του

Ένας 68χρονος άνδρας συνελήφθη στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, αφού φέρεται να πυροβόλησε τη 70χρονη σύντροφό του και έναν νεότερο άνδρα με τον οποίο εκείνη είχε σχέση.

Μετά τους πυροβολισμούς, ο ύποπτος κλείστηκε σε διαμέρισμα του 9ου ορόφου, όπου παρέμεινε μαζί με τους δύο τραυματίες έως την επέμβαση της αστυνομίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως περιστατικό που συνδέεται με ερωτικό τρίγωνο.

Αφού έφτασαν στο κτίριο, οι αστυνομικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον άνδρα, ο οποίος είχε ταμπουρωθεί στο διαμέρισμα και κρατούσε στο εσωτερικό του και τα δύο θύματα. Ακολούθησε τεταμένη αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η αναζήτηση της γυναίκας πριν από το περιστατικό

Γείτονες αναγνώρισαν τον 68χρονο ως τον ύποπτο και ανέφεραν ότι λίγο πριν από τους πυροβολισμούς αναζητούσε επίμονα τη σύντροφό του. Φέρεται να χτυπούσε την πόρτα άλλου διαμερίσματος, στο οποίο όμως δεν βρισκόταν η γυναίκα.

Η σύλληψη και η κατάσταση των τραυματιών

Αστυνομικοί της ειδικής μονάδας αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών προχώρησαν τελικά στη σύλληψη του 68χρονου.

Η 70χρονη και ο άνδρας που τραυματίστηκε στο περιστατικό διακομίστηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομείο. Και οι δύο νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.