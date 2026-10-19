Γερμανία: Χάθηκαν σχεδόν 500.000 βιομηχανικές θέσεις εργασίας

Σημαντικές ανατροπές στην αγορά εργασίας της Γερμανίας καταγράφουν τα νέα στοιχεία του οικονομικού ινστιτούτου Ifo. Σχεδόν μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας χάθηκαν στη βιομηχανία από τις αρχές του 2019 έως το τέλος του 2025.

Συγκεκριμένα, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις απασχολούσαν 496.000 λιγότερους εργαζομένους, καταγράφοντας πτώση 7,1%.

Βαρύ το πλήγμα στην αυτοκινητοβιομηχανία

Τη μεγαλύτερη πίεση δέχθηκε η αυτοκινητοβιομηχανία, ένας από τους βασικούς πυλώνες της γερμανικής οικονομίας. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων και οι προμηθευτές τους έχασαν συνολικά 123.500 θέσεις εργασίας, με τη μείωση να φτάνει το 13%.

Αρνητική είναι η εικόνα και σε άλλους παραδοσιακούς βιομηχανικούς κλάδους. Η μεταλλουργία κατέγραψε 115.600 λιγότερες θέσεις εργασίας, ενώ στη μηχανουργία οι περικοπές ανήλθαν σε 64.500.

Οι υπηρεσίες κερδίζουν έδαφος

Την ίδια ώρα, η απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών ακολούθησε αντίθετη πορεία. Από το 2019 δημιουργήθηκαν περισσότερες από 2,2 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας, κυρίως στην υγεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τη δημόσια διοίκηση.

Μόνο στον τομέα της υγείας προστέθηκαν 391.000 θέσεις, ενώ άλλες 357.000 δημιουργήθηκαν στις κοινωνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των δομών φροντίδας ηλικιωμένων. Η εξέλιξη συνδέεται και με τη γήρανση του γερμανικού πληθυσμού.

Προειδοποίηση για την ανάπτυξη

Ο Γιόαχιμ Ράγκνιτς, διευθυντής του Ifo στη Δρέσδη, κάνει λόγο για «επιταχυνόμενη διαρθρωτική αλλαγή» στη Γερμανία.

Όπως επισημαίνει, οι θέσεις εργασίας μειώνονται πλέον σε κλάδους που επί χρόνια στήριζαν την οικονομική ευημερία της χώρας. Παράλληλα, μεγάλο μέρος των νέων θέσεων δημιουργείται σε τομείς που δεν ξεχωρίζουν για την υψηλή παραγωγικότητα και την καινοτομία τους.

Η μετατόπιση αυτή προκαλεί ανησυχία για τις προοπτικές της γερμανικής οικονομίας. Σύμφωνα με τον Ράγκνιτς, η αλλαγή στη σύνθεση της απασχόλησης ενδέχεται να περιορίσει τους ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.