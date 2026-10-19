Σουηδία: Ο πρόεδρος της Βουλής ανέθεσε στην επικεφαλής των κεντρώων την προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης

Περισσότερο από έναν μήνα μετά τις βουλευτικές εκλογές της 13ης Σεπτεμβρίου, οι οποίες ανέδειξαν νικητή την αριστερή πτέρυγα με οριακή διαφορά, η Σουηδία παραμένει βυθισμένη στην πολιτική αβεβαιότητα. Στο πλαίσιο των εντατικών διαβουλεύσεων για την υπέρβαση του κυβερνητικού αδιεξόδου, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Αντρέας Νόρλεν, ολοκλήρωσε έναν κύκλο επαφών με τους αρχηγούς και των οκτώ κοινοβουλευτικών κομμάτων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Μετά τις συζητήσεις αυτές, ο κ. Νόρλεν ανέθεσε σήμερα διερευνητική εντολή στην επικεφαλής του Κεντρώου Κόμματος, Ελίζαμπεθ Ταντ Ρίνγκβιστ, προκειμένου να εξετάσει τις πιθανότητες συγκρότησης ενός βιώσιμου κυβερνητικού συνασπισμού στο κέντρο του πολιτικού φάσματος. Η κ. Ρίνγκβιστ οφείλει να παρουσιάσει τα συμπεράσματά της το αργότερο έως τις 26 Οκτωβρίου.

Η διαδικασία ανάληψης της εξουσίας έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα περίπλοκη, καθώς η προηγούμενη Πρωθυπουργός και ηγέτης των Σοσιαλδημοκρατών, Μαγκνταλένα Άντερσον, απέτυχε ήδη δύο φορές να σχηματίσει κυβέρνηση. Αν και ο αριστερός συνασπισμός εξασφάλισε 176 έδρες έναντι 173 της δεξιάς, οι εσωτερικές έριδες μπλοκάρουν τη συμφωνία.

Το Κόμμα της Αριστεράς θέτει ως όρο την ανάληψη υπουργείων για να στηρίξει το κυβερνητικό σχήμα, μια απαίτηση που απορρίπτουν κατηγορηματικά οι Κεντρώοι, αρνούμενοι οποιαδήποτε συγκυβέρνηση μαζί τους. Ως εναλλακτική διέξοδο, η κ. Ρίνγκβιστ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με συγκεκριμένες δυνάμεις από το δεξιό μπλοκ.

Η παρατεταμένη ασυνεννοησία προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια στην κοινή γνώμη. Όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο Χένρικ Έκενγκρεν Όσκανσον, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ, το εκλογικό σώμα εμφανίζεται εξαιρετικά ανυπόμονο και απαιτεί να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες.

Προκειμένου να ασκήσει πίεση στα κόμματα, ο Πρόεδρος της Βουλής έχει το δικαίωμα να φέρει έναν υποψήφιο Πρωθυπουργό απευθείας σε ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Η νομοθεσία τού επιτρέπει συνολικά τέσσερις προσπάθειες πριν από την υποχρεωτική προκήρυξη νέων εκλογών. Η πρώτη σχετική απόπειρα έγινε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου με την υποψηφιότητα της κ. Άντερσον, η οποία ωστόσο καταψηφίστηκε, όπως αναμενόταν. Παρά την κρισιμότητα της κατάστασης, η Σουηδία είναι εξοικειωμένη με τέτοιου είδους πολιτικές κρίσεις, καθώς για τη συγκρότηση κυβέρνησης είχαν χρειαστεί 37 ημέρες το 2022 και 134 ημέρες το 2018.