Ευρωπαϊκή Επιτροπή: “Απαράδεκτες” οι βιαιότητες στην Γαλλία

Κάλεσε την Γαλλία να προστατέψει το δικαίωμα της ειρηνικής διαδήλωσης

Η Ευρωπαϊκή Ενωση κάλεσε την Γαλλία να προστατεύσει το δικαίωμα της ειρηνικής διαδήλωσης.

Συγκεκριμένα, χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις λεηλασίες και τους εμπρησμούς που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο στις πόλεις της Γαλλίας.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρκους Λάμερτ: «Δεν πρέπει να συγχέονται οι άνθρωποι που διαδηλώνουν ειρηνικά με εκείνους που βιαιοπραγούν». Συνέχισε λέγοντας ότι: «Οι εμπρησμοί, οι λεηλασίες και οι επιθέσεις κατά ανθρώπων ή δημοσίων κτιρίων είναι απαράδεκτές».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε επίσης ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με την Arcom, την γαλλική ρυθμιστική αρχή ψηφιακών υπηρεσιών. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμανε ότι είναι έτοιμη να την συνδράμει για να διασφαλισθεί ότι τα κοινωνικά δίκτυα πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις τους και κυρίως όσον αφορά την απαγόρευση μετάδοσης μηνυμάτων που υποκινούν βία.

«Οταν οι online πλατφόρμες υποψιάζονται ότι είναι πιθανόν να διαπραχθούν εγκληματικές πράξεις, είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν προληπτικά τις αρχές», υπενθύμισε ο Τομά Ρενιέ, εκπρόσωπος της ΕΕ για την ψηφιακή πολιτική διευκρινίζοντας ότι νέα σύσκεψη με την Arcom θα διεξαχθεί σήμερα.