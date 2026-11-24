Στα 115 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τις ανάγκες εξωτερικής χρηματοδότησης της Ουκρανίας για το 2027. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη εξασφαλιστεί δεσμεύσεις περίπου 90 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αναζητούνται ακόμη 25 δις ευρώ για να καλυφθεί το συνολικό ποσό.

Μιλώντας σε ανώτερους περιφερειακούς αξιωματούχους, ο Ζελένσκι εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα βρεθούν και τα υπόλοιπα χρήματα. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού.

Ο πόλεμος με τη Ρωσία συνεχίζει να επιβαρύνει σημαντικά τα οικονομικά της χώρας. Οι στρατιωτικές δαπάνες παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές, ενώ το Κίεβο εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια των δυτικών συμμάχων του.

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει πλέον τον βασικό ρόλο στη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει προωθήσει σχέδιο δανεισμού 45 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της ουκρανικής οικονομίας και την κάλυψη των αναγκών του πολέμου.

Επιπλέον, άλλα 45 δισ. ευρώ περιλαμβάνονται στο πακέτο χρηματοδότησης των 90 δισ. ευρώ που εγκρίθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο και αφορά το τρέχον έτος και το 2027.

«Πρέπει να βρούμε άλλα 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Είμαι βέβαιος ότι θα επιτύχουμε αυτόν τον στόχο», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Το μεγάλο ζητούμενο για το Κίεβο είναι πλέον να εξασφαλίσει εγκαίρως τους απαραίτητους πόρους, ώστε να διατηρήσει τη λειτουργία του κράτους και να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.