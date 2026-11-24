Δυστύχημα σημειώθηκε στην Καππαδοκία της Τουρκίας, όταν ένα λεωφορείο γεμάτο επιβάτες, ανατράπηκε με αποτέλεσμα πολλοί να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το λεωφορείο κινούνταν στον οδικό άξονα που συνδέει την περιοχή Αλαϊχάν με το Νεβσεχίρ στην κεντρική Τουρκία. Κάποια στιγμή, ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης (112) και της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD) για τον απεγκλωβισμό και τη μεταφορά των τραυματισμένων επιβατών. Πάνω από 20 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Πηγή βίντεο: Χ Anadolu Ajansı