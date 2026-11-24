Ο Λίβυος στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ έφτασε στην Άγκυρα, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσκεψή του στην Τουρκία, έπειτα από πρόσκληση της τουρκικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παραμονή του στην πρωτεύουσα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η επίσκεψη καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα επιδιώκει να ενισχύσει τις επαφές της με την ανατολική Λιβύη. Ο Χαφτάρ θεωρείται de facto ηγέτης της περιοχής και διοικητής των Λιβυκών Αραβικών Ενόπλων Δυνάμεων (LAAF).

Τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία έχει αποκαταστήσει τους διαύλους επικοινωνίας με τον Χαφτάρ, ενώ έχει αναπτύξει στενές σχέσεις με τον γιο του, Σαντάμ Χαφτάρ.

Τουρκία και ΗΠΑ στις συνομιλίες για τις λιβυκές δυνάμεις

Η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να μεσολαβήσουν για τη συγχώνευση των αντίπαλων στρατιωτικών σχηματισμών της Λιβύης: εκείνου που έχει έδρα την Τρίπολη και εκείνου που εδρεύει στη Βεγγάζη.

Η προσπάθεια να ολοκληρωθεί σχετική συμφωνία τον προηγούμενο μήνα δεν προχώρησε, καθώς οι εμπλεκόμενες πλευρές δεν κατέληξαν σε τελικό κείμενο που να είναι αποδεκτό από όλους.

Τον Αύγουστο, η Τουρκία και άλλες χώρες της περιοχής συνέβαλαν στη διαμεσολάβηση για συμφωνία με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Τη συμφωνία ενέκριναν στην Τρίπολη εκπρόσωποι των αντίπαλων πολιτικών παρατάξεων της Λιβύης και θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για προεδρικές και βουλευτικές εκλογές μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.