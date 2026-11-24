Διάρρηξη σε εξοχική κατοικία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ σημειώθηκε στη Βρετανία, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη δύο ανδρών. Το περιστατικό καταγράφηκε στο βασιλικό κτήμα Σάντρινγχαμ, στο Νόρφολκ της ανατολικής Αγγλίας, το βράδυ της Κυριακής, ενώ το πριγκιπικό ζευγάρι και τα τρία παιδιά του απουσίαζαν.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται το Άνμερ Χολ, μια εντυπωσιακή κατοικία δέκα υπνοδωματίων, την οποία χρησιμοποιούν ο Ουίλιαμ και η Κέιτ για διακοπές και σύντομες αποδράσεις. Το ακίνητο είχε δοθεί στο ζευγάρι από τη βασίλισσα Ελισάβετ ως γαμήλιο δώρο το 2011.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Νόρφολκ, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διάρρηξη και παράνομη είσοδο σε ιδιωτικό χώρο. Οι αρχές είχαν ειδοποιηθεί έπειτα από αναφορά για ύποπτη δραστηριότητα σε ακίνητο εντός του βασιλικού κτήματος.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της φύσης του χώρου, καθώς πρόκειται για κατοικία της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Εκπρόσωπος του πρίγκιπα Ουίλιαμ απέφυγε να σχολιάσει το περιστατικό, επικαλούμενος ζητήματα ασφαλείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Άνμερ Χολ δεν αποτελεί την κύρια κατοικία της οικογένειας. Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ διαμένουν κυρίως στο Κάστρο του Ουίνδσορ, ενώ επισκέπτονται την εξοχική τους κατοικία για να περάσουν χρόνο μακριά από τις επίσημες υποχρεώσεις.

Η διάρρηξη έγινε γνωστή την ίδια περίοδο που ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πραγματοποιούσε επίσκεψη στην Ντάουνινγκ Στριτ, όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ.