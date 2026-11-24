Ένα αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης ενεργοποιήθηκε στο χιονοδρομικό κέντρο Wanlong στην Κίνα και άρχισε να ρίχνει νερό προς μια διαφημιστική πινακίδα με ζωγραφισμένες φλόγες.

Το περιστατικό καταγράφηκε από επισκέπτες του θερέτρου, διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε χιουμοριστικά σχόλια.

Στα πλάνα, το σύστημα κατευθύνει διαρκώς νερό σε διαφημιστική κατασκευή για μπάρμπεκιου, στην οποία απεικονίζονταν φλόγες. Η εικόνα οδήγησε αρκετούς χρήστες στην εκτίμηση ότι οι αισθητήρες ή η τεχνητή νοημοσύνη του μηχανισμού «είδαν» τη ζωγραφιά και την εξέλαβαν ως πραγματική πυρκαγιά.

Η εξήγηση της διοίκησης του Wanlong

Η διοίκηση του χιονοδρομικού κέντρου Wanlong παρενέβη για να εξηγήσει την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης. Όπως ανέφερε, η πινακίδα δεν αποτέλεσε την αιτία για την εκτόξευση νερού.

Οι αισθητήρες κατέγραψαν υψηλή θερμοκρασία από μια πραγματική ψησταριά με κάρβουνα, η οποία βρισκόταν πίσω από τη διαφημιστική κατασκευή. Η θερμότητα αυτή ενεργοποίησε τον μηχανισμό ασφαλείας, ο οποίος λειτούργησε με βάση τον σχεδιασμό του.

Παρότι η εξήγηση απέδωσε το συμβάν σε πραγματική πηγή θερμότητας, το βίντεο συνέχισε να συγκεντρώνει προβολές, κοινοποιήσεις και σχόλια λόγω της αντίθεσης ανάμεσα στην πινακίδα με τις φλόγες και το νερό που έπεφτε πάνω της.

Πηγή Βίντεο: INSTAGRAM – aljazzeraenglish