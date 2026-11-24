Ένα ξεχωριστό θέαμα προσέφερε ένας τυφλός σκέιτμπορντερ στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών, κάνοντας κόλπα πάνω στη σανίδα του.

Ο άνδρας θέλησε να αποδείξει ότι η απώλεια της όρασης δεν αποτελεί εμπόδιο στην ενασχόληση με τον αθλητισμό.

Στο βίντεο εμφανίζεται να εκτελεί εντυπωσιακά τρικς σε πάρκο σκέιτμπορντ, χρησιμοποιώντας τα χέρια του και το λευκό μπαστούνι του για να προσανατολίζεται στον χώρο.

Οι κινήσεις του απαιτούν ιδιαίτερη εξάσκηση, ισορροπία και εξοικείωση με τον χώρο, καθώς καλείται να εκτελέσει δύσκολες φιγούρες, που περιλαμβάνουν ράμπες και άλλα εμπόδια.

Μέσα από την παρουσία του, επιχειρεί να καταρρίψει στερεότυπα σχετικά με τις δυνατότητες των ατόμων με προβλήματα όρασης και να αναδείξει τη σημασία της ισότιμης συμμετοχής τους σε δραστηριότητες.

Η προσπάθειά του στέλνει ένα μήνυμα συμπερίληψης, υπενθυμίζοντας ότι η αναπηρία δεν καθορίζει από μόνη της τα όρια των δυνατοτήτων ενός ανθρώπου.

Πηγή: Χ- @ABC