Νέες εκρήξεις σημείωθηκαν στο ηφαίστειο Κιλαουέα της Χαβάης με τις εικόνες να είναι εντυπωσιακές.

Λάβα ξεπετιέται από τον κρατήρα του ηφαιστείο και όλη η ατμόσφαιρα κυριαρχείται από το κόκκινο επιβλητικό χρώμα της φωτιάς.

Εδώ και έναν χρόνο το ηφαίστειο της Χαβάης διατηρεί ενεργή δραστηριότηα, με τις αρχές να είναι σε επιφυλακή. Ωστόσο οι εκρήξεις τραβούν τα βλέματα προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα σε κατοίκους και επισκέπτες.

Πηγή βίντεο: Χ USGS Volcanoes