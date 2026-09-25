Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ πρότειναν 3μερή συνάντηση με Ρωσία-Ουκρανία στα ΗΑΕ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, πήρε την απόφασή του, να χορηγήσει στην Ουκρανία άδειες που θα της επιτρέψουν να κατασκευάζει αντιαεροπορικούς πυραύλους Patriot, για την αντιμετώπιση των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, δήλωσε επίσης, ότι οι ΗΠΑ, πρότειναν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να φιλοξενήσουν 3μερή, συνάντηση με την Ουκρανία και τη Ρωσία, προκειμένου να συζητήσουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.