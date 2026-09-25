Νεπάλ: Πάνω από 1.400 οι νεκροί από τις πλημμύρες

Τι ζήτησε ο πρωθυπουργός στον ΟΗΕ

Τι ζήτησε ο πρωθυπουργός στον ΟΗΕ

Τι ζήτησε ο πρωθυπουργός στον ΟΗΕ

Πάνω από 1.400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 7.500 αγνοούνται μετά τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ στα τέλη Αυγούστου. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπαλέντρα Σα, χαρακτήρισε την καταστροφή «προειδοποίηση για ολόκληρο τον κόσμο» από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και ζήτησε μεγαλύτερη διεθνή στήριξη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

«Δεν προκαλέσαμε εμείς αυτή την κρίση»

Μιλώντας στην εβδομάδα υψηλού επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Μπαλέντρα Σα στάθηκε στις περιορισμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου του Νεπάλ. Όπως ανέφερε, η χώρα ευθύνεται για λιγότερο από το 0,1% των παγκόσμιων εκπομπών.

«Δεν προκαλέσαμε εμείς αυτή την κρίση, παρ’ όλα αυτά εμείς πληρώνουμε το τίμημα», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για τη χρηματοδότηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Όπως υπογράμμισε, η χώρα δεν μπορεί μόνη της να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της απέναντι σε μια κρίση που επιδεινώνεται από τις αδυναμίες της παγκόσμιας διακυβέρνησης.

Η πρόταση για τα Ιμαλάια

Ο Σα πρότεινε τη δημιουργία ενός «μηχανισμού ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή στα Ιμαλάια», με τη συμμετοχή του Νεπάλ, της Κίνας και της Ινδίας.

Ο μηχανισμός θα προβλέπει ανταλλαγή δορυφορικών δεδομένων και τεχνογνωσίας, παρακολούθηση των παγετωνικών λιμνών και ενίσχυση κοινών συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για ακραία καιρικά φαινόμενα.

Τα αιτήματα για οικονομική βοήθεια

Το Νεπάλ έχει ζητήσει 20 εκατομμύρια δολάρια από το Ταμείο απωλειών και ζημιών των Ηνωμένων Εθνών. Πρόκειται για το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγκριθεί, όμως καλύπτει μόνο μικρό μέρος των συνολικών αναγκών της χώρας.

Το Ταμείο, που δημιουργήθηκε το 2022 μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στο Πακιστάν, δεν έχει προχωρήσει ακόμη στην πρώτη του εκταμίευση και αντιμετωπίζει σημαντικό χρηματοδοτικό έλλειμμα.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε πακέτο βοήθειας 31 εκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση των πληγεισών περιοχών.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Χανάλ, δήλωσε ότι οι χώρες της G7 δεσμεύτηκαν άτυπα να προσφέρουν βοήθεια, ενώ και η Βρετανία υποσχέθηκε διμερή στήριξη.