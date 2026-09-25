Ιταλία: Απαγόρευση της μπούρκας στα σχολεία

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ενέκρινε στην χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου το πλαφόν στον αριθμό των ξένων μαθητών στα σχολεία της Ιταλίας, καθώς και την απαγόρευση της μπούρκας. Οι νέοι κανόνες θα ισχύσουν από την επόμενη σχολική χρονιά.

Πλαφόν 30% στους ξένους μαθητές

Με βάση το νέο μέτρο, οι ξένοι μαθητές δεν θα μπορούν να ξεπερνούν το 30% του συνολικού αριθμού μαθητών κάθε σχολικής τάξης. Από το πλαφόν εξαιρούνται τα παιδιά αλλοδαπών που έχουν εγγραφεί σε ιταλικό νηπιαγωγείο, αλλά και όσα έχουν ήδη ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού.

Στα σχολεία όπου το ποσοστό των ξένων μαθητών είναι υψηλό, θα υπάρχει δυνατότητα να ζητηθούν επιπλέον οικονομικοί πόροι. Τα χρήματα θα διατεθούν για ειδικούς κύκλους μαθημάτων ιταλικής γλώσσας.

Για τους μαθητές που θα ξεπερνούν το προβλεπόμενο όριο, θα πρέπει να βρεθεί άλλο σχολείο σε κοντινή απόσταση από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Απαγόρευση μπούρκας και μαθήματα ιταλικών

Το νέο πλαίσιο επιβεβαιώνει και την απαγόρευση της μπούρκας στα σχολεία. Παράλληλα, αλλοδαποί γονείς των οποίων τα παιδιά έχουν καταγράψει κακές σχολικές επιδόσεις θα υποχρεούνται να παρακολουθούν μαθήματα ιταλικών.

Η μη τήρηση των δύο αυτών κανόνων θα επιφέρει χρηματικό πρόστιμο από 200 έως 1.000 ευρώ.

Μελόνι: «Ίδιες ευκαιρίες για όλους»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός χαρακτήρισε τα μέτρα «λογικά» και υποστήριξε ότι δεν διχάζουν, αλλά βοηθούν τους μαθητές να ενταχθούν πραγματικά, με σεβασμό στον νόμο. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να αποφεύγονται οι «τάξεις-γκέτο» και να προσφέρονται σε όλους οι ίδιες ευκαιρίες.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα επικαλέστηκε διεθνείς μελέτες, σημειώνοντας ότι η συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική πορεία των παιδιών τους είναι βασικής σημασίας για τη σχολική τους απόδοση. Όπως πρόσθεσε, υπάρχουν σχετικά στοιχεία και συστάσεις του ΟΟΣΑ.