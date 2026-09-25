Νεπάλ: Στα 4,8 δις. δολάρια το κόστος ανοικοδόμησης

Σχεδόν 4,8 δις. δολάρια θα χρειαστούν για την ανοικοδόμηση στο Νεπάλ μετά τη φονική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου στα σύνορα με την Κίνα.

Τεράστιες ζημιές σε υποδομές

Η πλημμύρα προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα και μαζική κατολίσθηση βράχων. Τα νερά και τα συντρίμμια σάρωσαν περιοχές κατά μήκος του ποταμού Μποτεκόσι.

Κατοικίες, δρόμοι, γέφυρες και ενεργειακές υποδομές καταστράφηκαν. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών του Νεπάλ, το συνολικό κόστος για την αποκατάσταση των ζημιών φτάνει περίπου τα 4,78 δις. Δολάρια.

Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αφορά τη μακροπρόθεσμη ανοικοδόμηση. Ιδιαίτερα μεγάλες ζημιές έχουν καταγραφεί σε υδροηλεκτρικά έργα, οδικά δίκτυα και κατοικίες.

Χιλιάδες αγνοούμενοι

Χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκονται ξένοι τουρίστες, προσκυνητές και εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται για περισσότερο από δύο εβδομάδες μετά την πλημμύρα. Τα συνεργεία πραγματοποιούν έρευνες ακόμη και μέσα σε σήραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών, οι οποίες έχουν καλυφθεί από λάσπη και συντρίμμια.