Ρωσία: 8 τραυματίες από επίθεση ουκρανικού drone

Οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, τραυματίστηκαν το πρωί από επίθεση ουκρανικού drone στην περιφέρεια Ουλιάνοφσκ της Ρωσίας. Ζημιές καταγράφηκαν σε βιομηχανικές και πολιτικές υποδομές, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Αλεξέι Ρούσκιχ.

Νεκρός στο Μπέλγκοροντ

Στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμη ένας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν ουκρανικό drone χτύπησε φορτηγό.

Την ίδια ώρα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν νέα επίθεση στην περιφέρεια Βορονέζ. Ο κυβερνήτης Αλεξάντερ Γκούσεφ δήλωσε ότι η αεράμυνα κατέρριψε 88 drones πάνω από την πρωτεύουσα της περιφέρειας και τουλάχιστον έξι δήμους.

Ζημιές σε σπίτια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Από την επίθεση στη Βορονέζ τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι. Παράλληλα, προκλήθηκαν ζημιές σε κτήρια κατοικιών, οχήματα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τον κυβερνήτη.

Στην περιφέρεια Περμ, ο κυβερνήτης Ντμίτρι Μαχόνιν έκανε λόγο για «μαζική» επίθεση με drones. Μονάδες αεράμυνας και κινητές ομάδες πυρόσβεσης επιχείρησαν να την αντιμετωπίσουν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο στόχαστρο βρέθηκε βιομηχανική εγκατάσταση. Δεν υπήρχαν, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές αναφορές, θύματα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παρέμεναν στο σημείο.