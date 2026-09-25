Γάζα: Νεκροί δυο στρατιώτες- Εξερράγη από λάθος
ισραηλινό drone
Δυο Ισραηλινοί στρατιώτες, έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας, όταν κατά λάθος, εξερράγη ισραηλινό drone, ανακοίνωσε ο στρατός.
Οι δυο στρατιώτες πλησίασαν ένα ντρόουν, το οποίο έπεσε, κοντά σε στρατιωτικό φυλάκιο, χωρίς να εκραγεί, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ εξερράγη λίγο αργότερα.
Οι δυο στρατιώτες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
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