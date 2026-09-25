Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drones στο Κίεβο

Έκρηξη ακούστηκε κοντά στο κέντρο του Κιέβου, μετά από ρωσική επίθεση με drone, σύμφωνα με μαρτυρία που επικαλείται το Ρόιτερς.

Εν τω μεταξύ, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ανέφερε, ότι οι ρωσικός στρατός, κατά τη διάρκεια της νύχτας, εξαπέλυσε επιθέσεις κατά εγκαταστάσεων της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας, κέντρων ανεφοδιασμού στην περιφέρεια της Οδησσού και λιμενικής υποδομής στο Ρένι.

Στην ίδια ανακοίνωση, αναφέρεται ότι φορτηγό πλοίο που μετέφερε στρατιωτικά είδη και είδη διπλής χρήσης, έγινε στόχος των ρωσικών δυνάμεων.