Ζελένσκι: Η Ουκρανία σταματά τα πλήγματα σε

Σε σημερινές δηλώσεις του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε, ότι η Ουκρανία, σταμάτησε για δυο ημέρες, τις επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές.

Επίσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, επεσήμανε, ότι η Ρωσία, δεν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων και σημαντικών υποδομών της Ουκρανίας.

Σε ανάρτηση που ανέβασε στην πλατφόρμα «Χ», ο Ζελένσκι, ανέφερε, ότι: “Στη διάρκεια αυτού του διαστήματος, οι Ρώσοι έχουν επιτεθεί τόσο στις ενεργειακές μας εγκαταστάσεις όσο και στις κρίσιμες υποδομές μας, στέλνοντας απολύτως σαφή μηνύματα ότι δεν έχουν την πρόθεση να απέχουν από πλήγματα στην Ουκρανία”.