Παναμάς: Ελληνίδα δημοσιογράφος συγκλονίζει με την μαρτυρία της για τον σεισμό

Συγκλονίζει η μαρτυρία μίας ελληνίδας δημοσιογράφου για την ώρα που χτύπησε ο εγκέλαδος τον Παναμά.

Η δημοσιογράφος Σοφία Καλορμάκη, μιλά στον Alpha και περιγράφει τις στιγμές και τις εικόνες κατά την διάρκεια του σεισμού στον Παναμά πριν λίγες μέρες.

Όπως λέει την ώρα του σεισμού η ίδια βρισκόταν στο αυτοκίνητο. Είδε ανθρώπους να βγαίνουν από κτήρια, εμπορικά καταστήματα και σπίτια, έντρομοι, κοιτάζοντας τον ουρανό.

“Ο σεισμός ήταν ο πιο δυνατός που είχαμε ποτέ στον Παναμά” τονίζει.

Ο 18χρονος γιος της δημοσιογράφου, ήταν στο παραθαλάσσιο σπίτι της οικογένειας. Ο άλλος γιος 16 χρονών ήταν στο σχολείο όταν έγινε ο σεισμός. Όπως περιγράφει η κα. Καλορμάκη, δε τους επιτράπηκε να πάνε στο σχολείο να τον παραλάβουν καθώς οι εκπαιδευτικοί είχαν προχωρήσει σε εκκένωση.

“Η αγωνία μας ήταν τεράστια για 40 λεπτά, μέχρι να γυρίσει σπίτι με το σχολικό λεωφορείο ο γιος μας” λέει η δημοσιογράφος.

“Υπήρχαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι. Στις 11 και μισή το βράδυ έγινε ακόμη ένας μετασεισμός. Εκείνο το βράδυ δεν κοιμηθήκαμε καθόλου από τον φόβο μας. Περάσαμε ημέρες μεγάλης αβεβαιότητας” περιγράφει η Σοφία Καλορμάκη στον Alpha.