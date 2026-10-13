Πέθανε στα 34 του ο Αρ Τζέι Μίτι, ο ηθοποιός του «Breaking Bad»

Ο Αρ Τζέι Μίτι, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του Γουόλτερ Γουάιτ Τζούνιορ, γνωστού και ως Φλιν, στην επιτυχημένη σειρά «Breaking Bad», πέθανε σε ηλικία 34 ετών.

Η πορεία του στο «Breaking Bad»

Ο Αρ Τζέι Μίτι εμφανίστηκε σε 56 επεισόδια του «Breaking Bad», υποδυόμενος τον γιο του Γουόλτερ Γουάιτ. Η σειρά τον έκανε ευρύτερα γνωστό στο τηλεοπτικό κοινό και αποτέλεσε τον σημαντικότερο σταθμό της καριέρας του.

Εκτός από τη συμμετοχή του στο «Breaking Bad», ο ηθοποιός είχε εμφανιστεί στις παραγωγές The Oak Room, The Recall και The Guardians of Justice.

Η μάχη για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Ο Μίτι είχε διαγνωστεί με εγκεφαλική παράλυση σε ηλικία μόλις τριών ετών. Στη συνέχεια, αξιοποίησε την αναγνωρισιμότητά του στο Χόλιγουντ για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Ήταν ένθερμος υποστηρικτής της μεγαλύτερης εκπροσώπησης ηθοποιών με αναπηρία στον χώρο του θεάματος και συγκαταλεγόταν στους γνωστούς ακτιβιστές που διεκδικούσαν περισσότερες ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρία.

Η προσωπική του ζωή και οι τελευταίες φωτογραφίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός είχε αρραβωνιαστεί το 2025 την επί χρόνια σύντροφό του, Κένεντι Σουάρες (Kennedy Suarez).

Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, είχε συναντηθεί ξανά με τον συμπρωταγωνιστή του στο «Breaking Bad», Λουίς Μονκάδα (Luis Moncada). Ο Μίτι είχε δημοσιεύσει στο Instagram φωτογραφίες από τη συνάντησή τους στο Φεστιβάλ Αερόστατων του Αλμπουκέρκι (Albuquerque Balloon Fiesta), στο Νέο Μεξικό, όπου γυρίστηκε το μεγαλύτερο μέρος της σειράς.

Μετά τον θάνατό του, οι εκπρόσωποί του ζήτησαν να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειάς του σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, ενώ οι επικεφαλής της αστυνομίας ανέφεραν ότι η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.

Πηγή Φωτογραφίας: Variety