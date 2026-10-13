Στο πλευρό των μαθητών στο Παρίσι η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Στο πλευρό των μαθητών που διαδηλώνουν για περισσότερους πόρους στην εκπαίδευση βρέθηκε η Γκρέτα Τούνμπεργκ, συμμετέχοντας σε κινητοποίηση έξω από λύκειο στο Σεν Ντενί, στα βόρεια του Παρισιού.

Η 23χρονη Σουηδή ακτιβίστρια επισκέφθηκε το λύκειο Paul-Eluard, όπου είχαν συγκεντρωθεί και περίπου 20 δικηγόροι. Οι τελευταίοι σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα, με στόχο την προστασία των μαθητών, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις

Οι διαμαρτυρίες στη Γαλλία βρίσκονται σε εξέλιξη από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Οι μαθητές ζητούν ενίσχυση της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, εκφράζοντας δυσαρέσκεια για όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα.

Στο Παρίσι, η προγραμματισμένη πορεία ξεκινά από την Place d’Italie με κατεύθυνση προς την περιοχή των Invalides, περνώντας κοντά από κυβερνητικά κτίρια και το υπουργείο Παιδείας.

Χιλιάδες στους δρόμους

Για τη συγκεκριμένη ημέρα, οι αστυνομικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 130.000 έως 200.000 διαδηλωτές σε ολόκληρη τη χώρα.

Στην πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων, την περασμένη Τρίτη, οι αρχές υπολόγισαν τη συμμετοχή σε 266.000 άτομα, ενώ οι διοργανωτές έκαναν λόγο για 450.000. Την Πέμπτη, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, συμμετείχαν συνολικά 71.500 άνθρωποι.

Πηγή βίντεο/X (Twitter) – CLPRESSFR