Γερμανία: Κλειστό το αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης

Έληξε πριν απο λίγο ο συναγερμός που σήμανε στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης στη Γερμανία, μετά από περιστατικό που οδήγησε στην προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του και στην κινητοποίηση των Αρχών. Μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter συνόδευσαν επιβατικό αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από την Κέρκυρα, το οποίο προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από την άφιξη της πτήσης από την Κέρκυρα, με τις γερμανικές αρχές να κινητοποιούνται έπειτα από αναφορά για πιθανό έκτακτο περιστατικό εν πτήσει, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ακόμα τι ακριβώς συνέβη στην Νυρεμβέργη.

Το αεροσκάφος, με τη συνοδεία μαχητικών Eurofighter, προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο, ενώ οι τρεις πιλότοι, ανέφεραν την ύπαρξη drone, ανέφερε ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

Οι Αρχές έθεσαν άμεσα την εφαρμογή του σχεδίου που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, χωρίς, μέχρι στιγμής, να έχει εντοπιστεί drone.

Η πτήση από την Κέρκυρα

Η κινητοποίηση των γερμανικών Αρχών ξεκίνησε λίγο πριν από την προγραμματισμένη άφιξη του αεροσκάφους από την Κέρκυρα στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης.Τα Eurofighter φέρονται να απογειώθηκαν και να συνόδευσαν το επιβατικό αεροπλάνο μέχρι την προσγείωσή του.

Η πτήση ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθεί πρόβλημα κατά την προσγείωση, ενώ ακολούθησαν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Έλεγχοι από την αστυνομία – Δεν διαπιστώθηκε κίνδυνος

Η αστυνομία απέκλεισε προσωρινά τον χώρο του αεροδρομίου, προκειμένου να διερευνήσει το περιστατικό και να διασφαλίσει ότι δεν υπήρχε απειλή.Μετά τους επιτόπιους ελέγχους, οι Αρχές ανέφεραν ότι δεν διαπιστώθηκε κίνδυνος, ενώ μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τον συναγερμό.

Αναφορές για πιθανό drone

Λίγες ώρες πριν από το περιστατικό με την πτήση από την Κέρκυρα, είχαν καταγραφεί αναφορές για πιθανή εμφάνιση drone κοντά στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης.Τρεις πιλότοι διαφορετικών πτήσεων ανέφεραν ότι εντόπισαν άγνωστο αντικείμενο κατά τη διάρκεια διαδικασιών απογείωσης ή προσγείωσης, μεταξύ 02:00 και 04:00 τα ξημερώματα.Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει επιβεβαιωμένη σύνδεση ανάμεσα στις αναφορές για drone και στον συναγερμό που προκάλεσε τη συνοδεία της πτήσης από την Κέρκυρα από μαχητικά Eurofighter.