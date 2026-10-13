Ισπανία: Στη Θέουτα ο βασιλιάς Φελίπε

Στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη βόρεια Αφρική μεταβαίνει σήμερα ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ’, σπάζοντας μια διπλωματική «σιωπή» δύο δεκαετιών, καθώς η τελευταία αντίστοιχη επίσκεψη του Χουάν Κάρλος το 2007 είχε πυροδοτήσει σφοδρή κρίση με το Ραμπάτ.

Η επίσκεψη λαμβάνει χώρα στον απόηχο της μεταναστευτικής κρίσης στα τέλη Ιουλίου, όταν 70.000 άνθρωποι εισήλθαν στον θύλακα, με χιλιάδες εξ αυτών —ανάμεσά τους 2.800 ανήλικοι— να παραμένουν σε ελεγχόμενες δομές υποδοχής. Παράλληλα, η μετακίνηση του μονάρχη, η οποία έχει συντονιστεί με την κεντρική κυβέρνηση, συμπίπτει με την προεκλογική περίοδο ενόψει των καλπών της 29ης Νοεμβρίου, όπου το μεταναστευτικό κυριαρχεί στην ατζέντα.

Από την πλευρά του, ο βασιλιάς του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ’, υπεραμύνθηκε πρόσφατα της διμερούς εταιρικής σχέσης, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο προς το Κοινοβούλιο ότι αυτή προσκρούει πλέον σε μεγάλες προκλήσεις και απορρίπτοντας κάθε απόπειρα «εκβιασμού». Το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας θα ολοκληρώσει την περιοδεία του την Τετάρτη με επίσκεψη στη Μελίγια.