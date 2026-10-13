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Η Σέλμα Μπλερ προκάλεσε επεισόδιο σε αεροπλάνο και συνελήφθη

ΔΙΕΘΝΗ
13/10/2026 14:49
Η Σέλμα Μπλερ προκάλεσε επεισόδιο σε αεροπλάνο και συνελήφθη
AP Photo/Ryan Murphy

Η αμερικανίδα ηθοποιός Σέλμα Μπλερ συνελήφθη χθες βράδυ στην Νέα Υόρκη. Η δημοφιλής ηθοποιός φέρεται να προκάλεσε σοβαρό επεισόδιο μέσα σε αεροπλάνο.

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Συγκεκριμένα, η Σέλμα Μπλερ, βρισκόταν σε πτήση από το Λος άντζελες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 54χρονη ηθοποιός προκάλεσε αναστάτωση στην καμπίνα του αεροσκάφους, όταν επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο αεροσυνοδοί.

Η αστυνομία πέρασε χειροπέδες στην ηθοποιό μόλις η πτήση της προσγειώθηκε στην Νέα Υόρκη.

Την υπόθεση διερευνά το FBI.

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