Ιαπωνία: Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις με AI

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της απότομης αύξησης των κυβερνοεπιθέσεων ετοιμάζει η κυβέρνηση της Ιαπωνίας. Η πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι ανακοίνωσε ότι το νέο πακέτο παρεμβάσεων θα παρουσιαστεί έως την επόμενη εβδομάδα, μετά από σειρά περιστατικών που έθεσαν σε κίνδυνο εταιρικά συστήματα και δεδομένα πελατών.

Στην έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, η Τακαΐτσι χαρακτήρισε σοβαρή την κατάσταση. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι το Τόκιο θα συμμετάσχει στις διεθνείς προσπάθειες για τον εντοπισμό των χάκερ που βρίσκονται πίσω από τις επιθέσεις.

Τις τελευταίες εβδομάδες, δεκάδες ιαπωνικές εταιρείες έχουν αναφέρει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα πληροφοριακά τους συστήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν φόβοι για διαρροή στοιχείων πελατών.

Στο στόχαστρο και ο όμιλος GMO

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η υπόθεση του GMO Internet Group, ενός από τους γνωστούς ομίλους διαδικτυακών υπηρεσιών της Ιαπωνίας. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι έγινε και η ίδια στόχος κυβερνοεπίθεσης.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Μασατόσι Κουμαγκάι, χάκερ απαίτησε την καταβολή 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Η προθεσμία που έθεσε για την πληρωμή έληγε την περασμένη Τετάρτη.

Οι υποψίες για κινεζικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το Artex, ένα κινεζικό εργαλείο κυβερνοασφάλειας που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με την εταιρεία κυβερνοασφάλειας του GMO Internet Group, το συγκεκριμένο εργαλείο χρησιμοποιήθηκε σε σειρά πρόσφατων επιθέσεων εναντίον ιαπωνικών επιχειρήσεων.

Το Artex είναι εργαλείο ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένο για δοκιμές ασφαλείας. Στόχος του είναι να βοηθά τις εταιρείες να εντοπίζουν αδυναμίες στα συστήματά τους. Η πιθανή αξιοποίησή του σε πραγματικές επιθέσεις αναδεικνύει, ωστόσο, τον κίνδυνο κακόβουλης χρήσης τέτοιων τεχνολογιών.

Η δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης να εντοπίζει άγνωστες μέχρι σήμερα ευπάθειες έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία. Καθώς τα μοντέλα γίνονται ολοένα πιο εξελιγμένα, η προστασία των εταιρικών δικτύων αποκτά μεγαλύτερη σημασία.

Για την κυβέρνηση της Ιαπωνίας, το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να καθορίσουν την άμεση αντίδραση της χώρας απέναντι σε μια απειλή που επηρεάζει επιχειρήσεις, προσωπικά δεδομένα και την ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών.