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Ο Πέναντ έκανε περισσότερα από 50 ράμματα μετά από επίθεση σκύλου

ΔΙΕΘΝΗ
26/10/2026 15:43
Ο Πέναντ έκανε περισσότερα από 50 ράμματα μετά από επίθεση σκύλου
AP Photo/Clint Hughes

Περισσότερα από 50 ράμματα χρειάστηκε να κάνει στο πόδι του ο παλαίμαχος άσος της Premier League, Τζερμέιν Πέναντ, μετά από άγρια επίθεση που δέχθηκε από γερμανικό ποιμενικό.

Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα στο βόρειο Λονδίνο, την ώρα που ο 43χρονος πρώην εξτρέμ των Λίβερπουλ και Στόουκ Σίτι έβγαζε βόλτα τα δύο κατοικίδιά του. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο ίδιος στην εφημερίδα The Sun, ο επιτιθέμενος σκύλος τον έριξε στο έδαφος και κάρφωσε τα δόντια του στο δεξί του πόδι χωρίς να τον αφήνει, ενώ ο Πέναντ προσπαθούσε να προστατεύσει τον δικό του σκύλο, τον Κινγκ.

Η κατάσταση θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία, αν δεν είχε παρέμβει ο Κινγκ. Μόλις το πιστό τετράποδο αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, όρμησε και απώθησε τον γερμανικό ποιμενικό, σώζοντας τον ιδιοκτήτη του. Ο Πέναντ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τέσσερα βαθιά τραύματα, όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Παρά τη σοβαρότητα του συμβάντος, ο ίδιος επέλεξε να μην καταγγείλει το γεγονός στις αστυνομικές αρχές, ενώ διευκρίνισε ότι ο Κινγκ είναι καλά στην υγεία του, έχοντας γλιτώσει με μια μικρή γρατζουνιά.

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