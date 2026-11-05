Ζελένσκι: Ελπίδες για ισχυρότερη αμερικανική στήριξη στην Ουκρανία

Νέα δεδομένα στην Ουάσινγκτον βλέπει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκτιμώντας ότι η ενίσχυση των Δημοκρατικών στο αμερικανικό Κογκρέσο μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μεγαλύτερη βοήθεια προς την Ουκρανία.

Σε συνέντευξή του στο γερμανικό δημόσιο δίκτυο ZDF, που μεταδόθηκε αργά το βράδυ, ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της αμερικανικής υποστήριξης, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

«Υπάρχει λοιπόν τώρα η ελπίδα, αφού διαμορφώνεται αυτή η ισορροπία δυνάμεων, ότι θα υποστηριχθούμε περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ζελένσκι έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του αμερικανικού Κογκρέσου. Όπως σημείωσε, μια ισχυρότερη στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς το Κίεβο θα μπορούσε να επηρεάσει τη στάση της Μόσχας.

Μάλιστα, εκτίμησε ότι η πίεση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει τη Ρωσία σε πιθανές διαπραγματεύσεις και, τελικά, σε μια προοπτική ειρήνης.

Για το Κίεβο, επομένως, οι πολιτικές εξελίξεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Η στάση του αμερικανικού Κογκρέσου θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για τη συνέχιση της στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας, σε μια περίοδο που η Ουκρανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη ρωσική εισβολή.