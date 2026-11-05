Χονγκ Κονγκ: Άλλα 10 χρόνια κάθειρξης στον ακτιβιστή για τη δημοκρατία Τζόσουα Γουόνγκ

Σε νέα ποινή κάθειρξης 10 ετών καταδικάστηκε σήμερα από δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ ο γνωστός ακτιβιστής υπέρ της δημοκρατίας, Τζόσουα Γουόνγκ, με τις κατηγορίες της συνωμοσίας και της αθέμιτης σύμπραξης με ξένες δυνάμεις.

Η καταδίκη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα μιας νέας δικαστικής διαδικασίας που βασίστηκε στον αμφιλεγόμενο νόμο για την εθνική ασφάλεια, τον οποίο επέβαλε το Πεκίνο το 2020. Ο 30χρονος σήμερα Γουόνγκ, ο οποίος υπήρξε ηγετική μορφή του φοιτητικού κινήματος και πρωταγωνιστής των μαζικών φιλοδημοκρατικών διαδηλώσεων του 2019, βρίσκεται ήδη στη φυλακή εδώ και έξι χρόνια, έχοντας καταδικαστεί στο παρελθόν για υπονομευτική δραστηριότητα.

Παρά το γεγονός ότι ο ακτιβιστής βρισκόταν αντιμέτωπος ακόμη και με την ποινή των ισοβίων, το δικαστήριο εξάντλησε το ανώτατο όριο της ηπιότερης κλίμακας (3 έως 10 έτη) που είχε αιτηθεί η πλευρά της υπεράσπισης, επιβάλλοντάς του τη δεκαετή ποινή φυλάκισης.