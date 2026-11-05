Μαλδίβες: Άγριος καυγάς ανάμεσα σε δύο δύτες στον βυθό

Έρευνα από τις αρχές των Μαλδίβων έχει προκαλέσει επεισόδιο μεταξύ δυτών που καταγράφηκε σε βίντεο σε βάθος περίπου 15 μέτρων, στο σημείο κατάδυσης Κούντα Ρα Θίλα.

Ο Κινέζος εκπαιδευτής καταδύσεων Σιάο Ντου, ο οποίος έκανε κατάδυση εκτός υπηρεσίας με φίλο του, καταγγέλλει ότι τρεις δύτες τον προσέγγισαν επιθετικά και ότι ένας από αυτούς επιχείρησε να αγγίξει τη μάσκα και τον αναπνευστήρα του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 28 Οκτωβρίου σε πολυσύχναστο καταδυτικό σημείο των Μαλδίβων. Η εταιρεία Maldives Legend Fleet, με την οποία ταξίδευαν ο Ντου και ο φίλος του, επιβεβαίωσε την ύπαρξη του συμβάντος, παρέπεμψε την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές και έθεσε σε διαθεσιμότητα δικό της οδηγό καταδύσεων.

Η εκδοχή του Σιάο Ντου για τη σύγκρουση κάτω από το νερό

Ο Σιάο Ντου ανέφερε σε τοπικά μέσα ότι ο ίδιος και ο φίλος του βρέθηκαν σε σημείο με μεγάλη συγκέντρωση δυτών. Όπως περιέγραψε, ένας άνδρας κολύμπησε προς το μέρος του από χαμηλότερο σημείο, τον έσπρωξε και στη συνέχεια επιχείρησε να απομακρυνθεί.

Κατά την καταγγελία του Κινέζου εκπαιδευτή, τα πτερύγια του συγκεκριμένου δύτη τον χτύπησαν, με αποτέλεσμα να προσπαθήσει να τα απομακρύνει. Αυτή η κίνηση, όπως υποστηρίζει, οδήγησε σε έντονη αντιπαράθεση στον βυθό.

Στο βίντεο διακρίνεται δεύτερος άνδρας, τον οποίο ο Ντου αναγνώρισε ως τοπικό οδηγό καταδύσεων, να τον πιάνει από το χέρι. Ο Κινέζος εκπαιδευτής φαίνεται να τον απομακρύνει με τα πτερύγιά του, ενώ ο άλλος δύτης απλώνει το χέρι του προς το πρόσωπό του και τη μάσκα του.

Ο Ντου δήλωσε ότι κατάφερε να αποχωρήσει από το σημείο και, όταν βγήκε στην επιφάνεια, ακολούθησε νέα αντιπαράθεση με τους υπόλοιπους δύτες. Σε βίντεο που τραβήχτηκε σε σκάφος, ακούγεται να απευθύνεται σε άνδρα που βρισκόταν σε άλλο σκάφος.

Έρευνα από NBAM, Αστυνομία και υπουργείο Τουρισμού

Η Εθνική Ένωση Σκαφών των Μαλδίβων, NBAM, ανακοίνωσε ότι εξετάζει την υπόθεση, η οποία έλαβε μεγάλη διάδοση σε διεθνείς πλατφόρμες. Η Ένωση ζήτησε έρευνα από την Αστυνομία των Μαλδίβων, το υπουργείο Τουρισμού και τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές.

Πηγή Βίντεο: X – Mudso