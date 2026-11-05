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Φινλανδία: Ο καπετάνιος και ένα μέλος του πληρώματος του πλοίου Fitburg κρίθηκαν ένοχοι για ζημιές σε υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική

ΔΙΕΘΝΗ
05/11/2026 12:51
Φινλανδία: Ο καπετάνιος και ένα μέλος του πληρώματος του πλοίου Fitburg κρίθηκαν ένοχοι για ζημιές σε υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική
AP Photo/Hendrik Osula Φωτογραφία αρχείου

Σύμφωνα με απόφαση φινλανδικού δικαστηρίου, ο κυβερνήτης και ένας ναυτικός του φορτηγού πλοίου Fitburg καταδικάστηκαν για την πρόκληση καταστροφών σε δύο υποθαλάσσια τηλεπικοινωνιακά καλώδια στον Φινλανδικό Κόλπο κατά το προηγούμενο έτος. Το σκάφος είχε ακινητοποιηθεί από τις φινλανδικές αρχές στις 31 Δεκεμβρίου, καθώς έπλεε από τη Ρωσία προς το Ισραήλ, με την υποψία ότι προκάλεσε βλάβες σε δίκτυα που συνδέουν το Ελσίνκι με την Εσθονία.

Μετά από μια σειρά παρόμοιων περιστατικών σε αγωγούς και καλώδια της Βαλτικής που ξεκίνησαν το 2022, η Φινλανδία έχει αναβαθμίσει σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των υποβρύχιων υποδομών της. Οι δύο ναυτικοί κρίθηκαν ένοχοι για το αδίκημα της διακεκριμένης δολιοφθοράς. Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι, στους οποίους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι μετακίνησης, απέρριψαν το κατηγορητήριο και εξέφρασαν αντιρρήσεις σχετικά με το αν η Φινλανδία έχει τη νομική δικαιοδοσία να εκδικάσει τη συγκεκριμένη υπόθεση.

 

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