Ρωσικό drone έπληξε κατοικία στο Ντνίπρο – Τρεις τραυματίες

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με drone στην πόλη Ντνίπρο της Ουκρανίας, τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ιδιωτική κατοικία και γκαράζ, ενώ από την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά και σε εγκατάσταση κρίσιμων υποδομών της ευρύτερης περιοχής.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο σημείο ούτε για την έκταση των ζημιών.

Οι ουκρανικές αρχές γνωστοποίησαν τα περιστατικά τις πρώτες πρωινές ώρες, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές επιπλέον λεπτομέρειες για την κατάσταση των τραυματιών.

Έτσι, παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα τα πλήρη στοιχεία για τις ζημιές που προκλήθηκαν τόσο στην ιδιωτική κατοικία και το γκαράζ όσο και στην εγκατάσταση κρίσιμων υποδομών.