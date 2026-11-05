Μαχαίρωσαν μαθητή έξω από λύκειο στη Γαλλία – Συνελήφθη 18χρονος

Επίθεση με μαχαίρι σε βάρος μαθητή σημειώθηκε το πρωί, έξω από το λύκειο Denis Papin, στη Λα Κουρνέβ, στην περιοχή Σεν-Σεν-Ντενί, κοντά στο Παρίσι.

Σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, που επικαλείται δικαστική πηγή, ο μαθητής τραυματίστηκε στον κορμό. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς το τραύμα του δεν θεωρείται σοβαρό.

Για την επίθεση συνελήφθη ένας 18χρονος, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την επίθεση με μαχαίρι.

Τι προηγήθηκε της επίθεσης

Όπως μεταδίδει το BFMTV, επικαλούμενο μαρτυρία, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ένας μαθητής έβαλε φωτιά σε σκουπίδια μπροστά από το σχολείο, το οποίο εκείνη την ώρα τελούσε υπό αποκλεισμό.

Τότε, ο 18χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να επιχείρησε να επιτεθεί σε περισσότερους μαθητές, πριν ακινητοποιηθεί κοντά στο σχολικό συγκρότημα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό, καθώς και τα κίνητρα του δράστη, παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.