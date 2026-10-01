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Χωρίς τέλος τα επεισόδια στη Γαλλία . Αψιμαχίες, φωτιές καταστροφές

ΔΙΕΘΝΗ
01/10/2026 19:05
Χωρίς τέλος τα επεισόδια στη Γαλλία . Αψιμαχίες, φωτιές καταστροφές
Εκτεταμένα επεισόδια σε πόλεις της Γαλλίας AP Photo/Jean-Francois Badias

Πάνω από 400 συλλήψεις στην Γαλλία  με τις διαδηλώσεις και τα επεισόδια  να μην έχουν τέλος. Δημοσιογράφοι στις ανταποκρίσεις κάνουν λόγο για μια δύσκολη ημέρα με πολλές περιοχές να φλέγονται κυριολεκτικά από το κύμα αντίδρασης των μαθητών για τις περικοπές της Κυβέρνησης.

76 μαθητές  έχουν τραυματιστεί, με τους διαδηλωτές να κατηγορούν την αστυνομία για υπερβολικά σκληρή αντιμετώπιση.

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