Χωρίς τέλος τα επεισόδια στη Γαλλία . Αψιμαχίες, φωτιές καταστροφές

Πάνω από 400 συλλήψεις στην Γαλλία με τις διαδηλώσεις και τα επεισόδια να μην έχουν τέλος. Δημοσιογράφοι στις ανταποκρίσεις κάνουν λόγο για μια δύσκολη ημέρα με πολλές περιοχές να φλέγονται κυριολεκτικά από το κύμα αντίδρασης των μαθητών για τις περικοπές της Κυβέρνησης.

76 μαθητές έχουν τραυματιστεί, με τους διαδηλωτές να κατηγορούν την αστυνομία για υπερβολικά σκληρή αντιμετώπιση.